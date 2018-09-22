شجب تحالف قوى المقاومة الفلسطينية الهجوم الإرهابي الذي تعرض له العرض العسكري الإيراني في الأهواز ، واعتبر ان هذا العمل الإجرامي لن ينال من عزيمة الشعب والجيش والقيادة في إيران.

جاء ذلك في تصريح صحفي لأمين سر القيادة المركزية لتحالف قوى المقاومة الفلسطينية خالد عبد المجيد ، اتهم فيه بالاعتداء عملاء أمريكا و(اسرائيل) والرجعيات العربية التي تسعى لتنفيذ مخططاتها العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كان ولازال لها الدور الأساسي في التصدي للمشاريع والمخططات التي تستهدف شعوب المنطقة.

المصدر: موقع المنار