صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

تعمم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناءً على اشارة القضاء المختص، صورة المدعو:

– ك. س. ( مواليد عام ١٩٧٩، لبناني)

الذي اوقفته شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، بتاريخ 20/9/2018 في محلة الدكوانة/ المكلس، للإشتباه به بجرم احتيال.

بالتحقيق معه من قبل مفرزة جديدة القضائية في وحدة الشرطة القضائية، اعترف انه يقوم باستئجار سيارات وعرضها على أحد تطبيقات التبادل التجاري باعتبارها انقاض، ثم يتقاضى من الشاري نصف ثمنها كعربون، ويتذرع انه بصدد انجاز معاملة الانقاض لها ويتوراى عن الانظار.

لذلك، يرجى ممن تعرض لعمليات احتيالية مماثلة وتعرف عليه الحضور، الى مركز المفرزة المذكورة الكائن في محلة الجديدة مقابل قصر العدل، او الاتصال على الرقم: 901203/01 لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحثه.

المصدر: موقع قوى الأمن الداخلي