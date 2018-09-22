عقد لقاء في سفارة دولة فلسطين في بيروت جمع قيادة حركة “فتح” وقيادة حركة “حماس” في لبنان، في حضور السفير أشرف دبور، ومشاركة أمين سر “فتح” وفصائل “منظمة التحرير الفلسطينية” في لبنان فتحي أبو العردات وأمين سر اقليم لبنان حسين فياض ومسؤول العلاقات السياسية محمود سعيد وممثل “حماس” في لبنان علي بركة والمسؤول السياسي احمد عبدالهادي وعضو القيادة السياسية ايمن شناعة.

وبحسب المكتب الاعلامي في سفارة دولة فلسطين، كان تشديد على “أهمية العمل الفلسطيني المشترك في لبنان واستمراره وإبعاده عن القضايا الخلافية وعلى التنسيق الدائم حماية لشعبنا ومخيماتنا وحرصا على مشروعنا الوطني الفلسطيني في التحرير والعودة”. وأكد الطرفان حرصهما على “العلاقة الثنائية وضرورة التواصل لتعزيزها وتكريس الأجواء الإيجابية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام