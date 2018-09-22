نفذ سلاح الجو المسير اليمني هجوما على مواقع الغزاة و المرتزقة بالساحل الغربي ، وقصفا مدفعيا وصاروخي وعمليات عسكرية على تجمعات العدو ومرتزقته أسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم وتدمير آليات خلال ال24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) أن سلاح الجو المسير نفذ هجوما جويا بطائرة قاصف1 على تجمع لقيادات الغزاة والمرتزقة في الساحل الغربي ،كما استهدف سلاح الجو بطائرة قاصف 1 معسكر مستحدث للغزاة في جزيرة السوابع بالساحل الغربي . ولفت المصدر إلى أن الهجوم جاء بعد عملية استخباراتية وخلف خسائر في صفوف العدو.

وأشار المصدر الى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة بانفجار أثناء محاولتهم التسلل على مواقع الجيش واللجان الشعبية في وادي كنا بحام في محافظة الجوف ،وتم تدمير مدرعتين بقصف صاروخي في جبهة الحزم.

وفي المحافظة نفسها استهدف قصف مدفعي مواقع المرتزقة في نوبة الديرة بمديرية الغيل محققا إصابات مباشرة، فيما نفذ الجيش واللجان عملية هجومية على جبل قشعان بخب والشعف انتهت بالسيطرة على الجبل وسقوط قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة .

وذكر المصدر أن الجيش واللجان تمكنوا من السيطرة على خمس تباب في جبهة قانية بالبيضاء بعملية نوعية وتم تدمير دبابة وخمس آليات وسقوط عشرات القتلى والجرحى من المرتزقة خلال العملية ،كما تم تدمير دبابة للمرتزقة في جبل العر بالجبهة نفسها .

وفي مأرب لقي عدد من المرتزقة مصرعهم بعملية للجيش واللجان الشعبية في جبهة المشجح بمديرية صرواح ، وتدمير آلية للمرتزقة في بوابة النجد بالمديرية نفسها ،كما تم تدمير طقم يحمل معدل 14.5 في جبهة عيريم بمديرية القبيطة في لحج بقصف مدفعي .

وحسب المصدر تم إفشال تحركات للمرتزقة في منطقة عيده الشرقية بنهم وتدمير آلية تابعة لهم ، وسقط قتلى وجرحى من المرتزقة خلال عملية إغارة للجيش واللجان على مواقعهم شرق صبر بمحافظة تعز .

وأفاد المصدر عن مصرع وجرح عدد من الجنود السعوديين في انفجار بجبل قيس في جيزان ، وقنص جندي سعودي في جبل مشعل ، ومصرع الفرق الهندسية للعدو أثناء محاولتهم نزع الألغام في كمين نوعي نفذه الجيش و اللجان الشعبية ،وتم استهدف مركز محولة بقصف مدفعي .

في عسير أطلقت القوة الصاروخية صاروخاً من نوع زلزال1 على تجمعات للمرتزقة خلف جبل عرف قبالة منفذ علب ما أدى الى سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم قيادات ،وتم تدمير رشاش عيار 50 بقذيفة ار بي جي قبالة المنفذ.

و أكد المصدر انكسار زحف واسع للمرتزقة قبالة منفذ علب مسنوداً بغطاء جوي للطيران بجميع أنواعه وسقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم وتدمير آلية عسكرية ، لافتاً الى استهداف تجمعات للمرتزقة خلال وبعد الزحف بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية .

وفي عسير تم إطلاق صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات للمرتزقة في معسكر رقابة الزج وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم ،كما استهدف قصف صاروخي تجمعٍ للجنود السعوديين غرب مجازة أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم بينهم ضباط . ووفقا للمصدر تم تدمير جرافة عسكرية تابعة للعدوان السعودي في صحراء الأجاشر قبالة نجران.