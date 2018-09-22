نفذ “التحالف الدولي” الذي تقوده الولايات المتحدة عملية إنزال جوي في الريف الجنوبي الشرقي لمحافظة دير الزور نقل خلالها إرهابيين من تنظيم “داعش” في المنطقة. وذكرت مصادر أهلية وإعلامية متطابقة أن طائرات تابعة لـ “التحالف الدولي” نفذت عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الذي ينتشر فيه إرهابيو تنظيم “داعش” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي نقلت خلالها عدداً من مسؤولي التنظيم التكفيري إلى جهة مجهولة.

وتزعم واشنطن التي تقود “التحالف الدولي” أنها تحارب تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تنقل قيادييه عبر طائراتها من المعارك لإنقاذهم من الموت وسبق لها أن قامت بنقل العديد من إرهابييه في المنطقة الشرقية خلال عمليات الجيش العربي السوري ضد الإرهاب إضافة إلى دعم التنظيم بشتى الوسائل سواء عبر استهداف نقاط الجيش كما حصل في جبل الثردة بدير الزور في أيلول عام 2016 أو عبر تزوديه بالمعلومات الاستخباراتية لشن هجمات على الجيش في البادية.

ومنذ تشكيله من خارج مجلس الأمن في آب 2014 ارتكب “التحالف الدولي” عشرات المجازر بحق السوريين من خلال قصفه للمناطق السكنية بأرياف حلب ودير الزور والرقة والحسكة إضافة إلى تدميره البنى التحتية من منشآت لضخ المياه وتوليد وتحويل الكهرباء ومدارس وجسور وأنفاق حيث دمر جميع الجسور المبنية فوق نهر الفرات وكل ذلك تحت ذريعة محاربة تنظيم “داعش” الإرهابي في الوقت الذي تؤكد فيه المعطيات والوقائع الارتباط الوثيق بين التحالف والتنظيم التكفيري لاستهداف الجيش العربي السوري والتجمعات السكنية في المنطقة الشرقية.

المصدر: وكالة سانا