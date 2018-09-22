وصل إلى قطاع غزة السبت وفداً أمنياً مصرياً في زيارة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها قادة في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، لاستكمال الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية. وأبلغ مصدر مطلع وكالة “سبوتنيك”، بأن الوفد وصل القطاع عبر معبر بيت حانون. وكان مصدر فلسطيني مطلع أبلغ وكالة “سبوتنيك” الجمعة، أن الوفد يضمّ مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق وقنصل مصر الجديد لدى فلسطين المستشار مصطفى شحاتة. وأوضح المصدر أن الوفد “سيجري مباحثات مع حركة حماس بشأن اتفاق المصالحة بينها وبين حركة فتح”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية