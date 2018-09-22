قالت وزارة المالية الصينية إن الحكومة ستقدم منحا مالية إضافية تبلغ قيمة كل منها 600 مليون يوان (87.73 مليون دولار) لبضع مدن حتى عام 2020 لمساعدتها في القضاء على التلوث المزمن في الأنهار.

وتستعمل الصين عبارة ”أسود وآسن“ في وصف الماء الذي يعتبر غير صالح للاستعمال لشدة تلوثه.

وتنفذ الصين حملة عالية التكلفة لتنظيف بحيراتها وأنهارها شديدة التلوث في وقت تحاول فيه القضاء على مخاطرها على الصحة العامة من جهة وجعل مواردها المائية الشحيحة صالحة للاستخدام في الزراعة والصناعة من جهة أخرى.

وفي يوليو/ تموز قال تشانغ بو مدير إدارة المياه في وزارة البيئة للصحفيين إن تكاليف علاج المشكلة يمكن أن تصل إلى حوالي تريليون يوان.

وأضافت وزارة المالية أنه سيجري هذا العام اختيار المجموعة الأولى من بين نحو 20 مدينة تستحق الحصول على المنحة المالية الإضافية وأنها ستستخدمها في تطبيق حلول هندسية جديدة وإجراءات لمكافحة التلوث.

المصدر: رويترز