ارتفعت حصيلة غرق العبارة “ام في نيريري” الخميس في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا الى 151 قتيلا السبت، في اليوم الثالث من عمليات البحث. بحسب ما أعلن التلفزيون الرسمي “تي بي سي”.

وأورد التلفزيون أن “العمليات أستؤنفت في وقت مبكر هذا الصباح”، وكانت الحصيلة تبلغ مساء الجمعة 131 قتيلا بينما نجا أربعون راكبا.

غرقت العبارة التي كانت تنقل حمولة أكبر من طاقتها بعد ظهر الخميس على بعد عشرات الأمتار من وجهتها النهائية في جزيرة أوكارا.

وروى شهود عدة لوكالة فرانس برس عبر الهاتف أنه عند الاقتراب من الجزير، اندفع ركاب الى مقدمة العبارة استعدادا للنزول ما أخل بتوازنها وأدى الى انقلابها.

وغالبا ما تنسب حوادث الغرق في منطقة البحيرات الكبرى الى تقادم السفن واكتظاظها بينما تكون الحصيلة مرتفعة لان العديد من الركاب لا يعرفون السباحة ولعدم توفر عدد كاف من سترات النجاة.

وأمر الرئيس التنزاني جون ماغوفولي الذي وجه أصابع الاتهام الى “الإهمال” الجمعة بتوقيف “كل العاملين في إدارة العبارة” وتعهد “معاقبة كل المسؤولين”.

وبينما تبلغ قدرة العبارة حوالى مئة راكب، روى شهود أن ضعف هذا العدد كان على متنها لكن السلطات لم تؤكد ذلك.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية