ألقى رئيس اتحاد علماء المقاومة في لبنان الشيخ ماهر حمود، موعظة دينية عن النفس البشرية وتدرجها الى مستوى الطمأنينة التي كانت في نفوس اتباع الامام الحسين(ع) خلال احياء الليلة الحادية عشرة من مجالس عاشوراء في ندوة العلية في مجدل سلم والتي يقيمها ابناء العلامة السيد احمد شوقي الأمين.

وقال “في هذه الحقبة من تاريخنا لا نجد الا المقاومة في لبنان وفلسطين وسوريا والعراق واليمن التي قطعت دابر الفتنة مبعث تفاؤل، فهي كالواحة في صحراء للعرب”.

واضاف “من يقول عن عاشوراء انها بدعة فلينظر ماذا انتجت عاشوراء من مقاومة وعزة لن تستطيع اي عقيدة ان تفعل مثلها”، مضيفا “انا متفائل بزوال اسرائيل وان وعد الله قادم لا محالة، وان اوانه قد يكون في ايامنا هذه بوجود امثال السيد حسن نصرالله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام