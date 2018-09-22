توقعت مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس في لبنان غداً الاحد قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة في الداخل.

– الحالة العامة:



طقس مستقرّ يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط

* الطقس المتوقع في لبنان:

– السبت: غائم جزئيّاً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال

– الأحد: قليل الغيوم إلى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات وارتفاع إضافيّ بسيط بدرجات الحرارة في الداخل

– الإثنين: قليل الغبوم الى غائم جزئيّاً مع ضباب محلي على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة

– درجات الحرارة المتوقعة تتراوح على الساحل ما بين 22 و 31 درجة، فوق الجبال ما بين 14 و 26 درجة، في الأرز ما بين 12 و 22 درجة،اما في الداخل فتتراوح دراجات الحرارة ما بين 15لا و 34 درجة.

– الرياح السطحية: جنوبيّة غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س

– الانقشاع: متوسّط على السّاحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و ٨٥ %.

– حال البحر: منخفض ارتفاع الموج

– حرارة سطح الماء: ٢٨°م.

– الضغط الجوي: ٧٦١ ملم زئبق.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية