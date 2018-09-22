اندلعت ليل السبت مواجهات عنيفة في بلدة سبسطية شمال غرب نابلس، بعد اقتحام عدة دوريات للاحتلال للبلدة. وافاد شهود عيان أن الاقتحام فجر السبت جاء بعد اقتحام ثان الليلة الفائتة للبلدة واندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال. من جانب اخر، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة ترقوميا غرب الخليل، وداهمت أحد المنازل بعد دهس مستوطن الطفل منتصر عبدالله الغريب بساعات في حي تل ارميدة بمدينة الخليل. كما داهم الجنود منزل الناشط رائد أبو ارميلة داخل البلدة القديمة في مدينة الخليل. واقتحم جنود الاحتلال فجرا بلدة عزون شرق قلقيلية. واستدعى الاحتلال للتحقيق كلاً من: مهدي العبّاسي أحد حرّاس المسجد الأقصى، وشادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس.

المصدر: فلسطين البوم