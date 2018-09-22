أصبحت “الدبابير المدارية” تهدد جميع المدن والأرياف الفرنسية، حيث باتت تستهدف السكان المحليين، وكانت هناك بعض الحالات التي أدت للوفاة.

فبحسب موقع ” LOCAL”، فإن هذا الدبابير باتت تشكل خطرا حقيقيا لمهاجمتها للسكان المحليين.

حيث توفي رجل يبلغ من العمر 57 عاما، شمالي البلاد، بعد تعرضه لعدد من لدغات هذه الدبابير، كما وتم نقل امرأة الى المشفى متأثرة بهجوم هذه الدبابير.

وأوضحت الإدارة الإقليمية لشمال فرنسا بأنه خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة تم تسجيل حوالي 150 حالة هجوم للدبابير على السكان المحليين، وإحدى هذه الحالات تعرض صاحبها لـ150 لدغة،

وتتمثل الخطورة الحقيقية لسم هذه الدبابير فقط لدى الأشخاص الذين يعانون من الحساسية.

المصدر: سبوتنيك