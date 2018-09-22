يواصل الأسير خضر عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ 21 على التوالي دون توقف منذ اعتقاله الأخير. وذكرت عائلة الأسير عدنان، أنه لا يزال يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الـ21 على التوالي رفضا لاعتقاله التعسفي. من الجدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ خضر عدنان من بلدة عرابة قضاء جنين، بتاريخ 11/12/2017، ووجهت له عدة تهم تحريضية، ويعد الأسير عدنان مفجر معركة الأمعاء الخاوية ضد سياسة الاعتقال الإداري، وحقق انتصاراً نوعياً في إضرابين سابقين خاضهما في الأسر.

المصدر: فلسطين اليوم