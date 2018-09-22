أفادت السلطات الرسمية الافغانية السبت، أن 14 طفلا سقطوا بين قتيل وجريح لدى انفجار عبوة ناسفة في قرية نائية بولاية فارياب كان حركة طالبان قد سيطر عليها الأسبوع المنصرم. وقال المتحدث باسم حاكم فارياب لوكالة سبوتنيك إنه “مساء البارحة انفجرت عبوة ناسفة في قرية كوه صياد التابعة لمديرية شيرين تغاب ونجم عنه استشهاد 8 أطفال وإصابة 6 آخرين”. وأوضح بيدار أن الأطفال الجرحى نقلوا إلى المراكز الطبية وسط المدينة، فيما اجلي اثنان إلى المشافي في ولاية جوزجان المجاورة بسبب خطورة وضعهم لاسيما بعد أن فقدا ساقيهما. وقد استولى مسلحو “حركة طالبان” الأسبوع الماضي على المنطقة بعد معارك ضارية مع القوات الأمنية الداخلية التي تراجعت للقرى القريبة. وكان طفل يبلغ من العمر 9 سنوات لقي حتفه وجرح آخر [11 عاماً] بهجوم صاروخي شنه المسلحين على سوق مديرية غرزيوان في فارياب قبل 3 أيام.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية