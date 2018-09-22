دعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله “المتحاربين في طرابلس بوقف عملياتهم العسكرية”، ولفت إلى أن “مستودعات شركة البريقة قد تعرضت للقصف جراء ذلك”.

وناشد صنع الله الجمعة “جميع المتحاربين في ضواحي طرابلس إلى التوقف فوراً عن كل عملياتهم العسكرية”، مشيرا الى أن “الوضع كارثي ومأساوي جداً في مستودع شركة البريقة في طريق المطار”.

وأوضح صنع الله أن “شركة البريقة ومستودعاتها التي تقع في طريق المطار بطرابلس قد تعرضت لعام 2014 إلى هجمات عنيفة جداً نتج عنها خروج 9 خزانات من أصل 15 خزان”، وتابع أن “الخزانات تعرضت خلال الأيام الماضية إلى نفس الهجمات وفقدنا 3 خزانات ولم يتبقى منها إلا 3 فقط لمدينة طرابلس الكبرى”.

وأضاف صنع الله “لا يوجد لدينا أي مرونة لوجستية لتزويد طرابلس الكبرى بالمحروقات الوضع كارثي على العاملين لأنهم لا يزالون في المواقع وتعرض مستودع البريقة إلى أصابات خطيرة ومباشرة حيث قصف مبنى أدارة المشتريات بالمستودع بطريق المطار وتعرض للدمار”، واعتبر أن “الوضع بطرابلس جدا خطير ونطالب الفرقاء بوقف فوري للإطلاق النار”.

وطالب صنع الله “المجتمع الدولي بوضع حد لهذا العبث الذي يهدد قوت الشعب الليبي”، وتابع أن “الاشتباكات التي تشهدها طرابلس قد تسبب إلى توقف أنتاج البنزين والديزل والغاز وكل شيء سوف”.

المصدر: سبوتنيك