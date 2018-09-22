أبرز الأخبار الأمنية والحوادث المتفرقة التي سجلت في العديد من المناطق اللبنانية حتى مساء يوم الجمعة 21-9-2018.

فقد أفادت غرفة التحكم المروري عن سقوط جريح نتيجة اصطدام سيارة بعمود انارة على اوتوستراد خلدة باتجاه الناعمة(جنوب بيروت)، ولفتت الغرفة الى انه حصل حادث تدهور سيارة على الطريق البحرية في مدينة صيدا الجنوبية، نتج عنه جريح.

كما ذكرت الغرفة انه حصل حادث صدم في محلة كورنيش المزرعة في باتجاه البربير في بيروت، نتج عنه جريح، وأشارت الى ان جريحا اصيب بحادث صدم بمحلة المصيطبة(جادة سليم سلام) في بيروت.

من جهتها، أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ لها ان الإتحاد اللبناني للدراجات الهوائية ينظم بين الثامنة صباحا والحادية عشرة قبل ظهر الأحد 23/9/2018، سباق كأس نادي سلعاتا للدراجات، بمشاركة لاعبين من الجمعيات الاتحادية والجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي.

ولفت البلاغ الى ان السباق ينطلق من بلدة سلعاتا – الطريق البحرية مرورا بكوبا والبترون ومن ثم العودة إلى جبيل – الأوتوستراد والذهاب إلى طرابلس والعودة إلى نقطة الانطلاق، ولن يقطع الطريق في اثناء إجراء السباق المذكور.

ودعا البلاغ المواطنين لاخذ العلم والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة على الطرق حفاظا على سلامة المتسابقين ومنعا للازدحام.

بدورها، قالت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها “أقدم زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، بتاريخ 20/9/2018 الساعة 17.18، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 465 مترا ولمدة 6 دقائق”، وتابعت “تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: التحكم المروري + الوكالة الوطنية للاعلام