أعلنت السفارة الأميركية في لبنان في بيان الجمعة أن “مدير مكتب التحقيقات الفدرالي كريستوفر راي زار لبنان اليوم لإعادة تأكيد التزام حكومة الولايات المتحدة الشراكة اللبنانية – الأميركية”، على حد قولها.

وتابع البيان ان “السيد راي ترافقه السفيرة إليزابيث ريتشارد، اجتمع بالرئيس ميشال عون ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وعدد من كبار المسؤولين اللبنانيين”، واضاف “قد ناقشوا القضايا المتعلقة بتطبيق القانون والتعاون الأمني بين الولايات المتحدة ولبنان”.

وأشار البيان إلى أن “لبنان هو شريك رئيسي في تطبيق القانون بما في ذلك مكافحة الإرهاب والحفاظ على التراث الثقافي من خلال منع الاتجار بالآثار”، وتابع ان “زيارة السيد راي تلقي الضوء على الأهمية التي توليها الولايات المتحدة على علاقتها مع لبنان، والتزامها المستمر بأمن الولايات المتحدة ولبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام