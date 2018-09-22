أكد المتحدث باسم الخارجية الايرانية “بهرام قاسمي” بان المسؤولين الاميركيين وبغية التخلص من اجراءاتهم المشينة والساذجة يوجهون لل’خرين اتهامات مكررة ومثيرة للسخرية ومريبة.

وقال قاسمي في معرض رده على تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الاميركية “هيذر نويرت” التي حملت ايران مسؤولية اي هجوم يقع على المراكز الاميركية في العراق: يبدو ان مسؤولي واشنطن لا يمكنهم التخلص من عاداتهم المكررة وتوجيه اتهامات وتصريحات واهية لا اساس لها حول الجمهورية الاسلامية الايرانية، ومازالوا يكررون كلاما لا اساس له ويواصلون سياسة الهروب الى الامام.

المصدر: وكالة فارس