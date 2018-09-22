إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات قوى العدوان قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 22 2018 - 00:23
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إطلاق صاروخ زلزال1 على تجمعات قوى العدوان قبالة منفذ علب في عسير وسقوط قتلى وجرحى بينهم مسؤولون (وسائل اعلام يمنية)
منذ 1 ساعة
21 September، 2018
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