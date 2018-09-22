أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا، الجنرال فلاديمير سافتشينكو، اليوم الجمعة، أن 8 من أفراد الجيش السوري قد أصيبوا جراء قصف تعرضت له محافظة اللاذقية من قبل المجموعات المسلحة.

وقال سافتشينكو في إحاطة صحفية “أسفر قصف بلدة قلعة ميرزا بمحافظة اللاذقية عن إصابة 8 عسكريين سوريين، وتم إسقاط طائرة مسيرة تابعة للمسلحين فوق مواقع القوات الحكومية في المنطقة المذكورة”.

وأشار قائد مركز المصالحة الى أن الانتهاكات من قبل المجموعات المسلحة في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مستمرة بغض النظر عن نظام وقف إطلاق النار.

المصدر: سبوتنيك