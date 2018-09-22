مصرع عسكريين سعوديين بينهم ضباط في مجازة عسير

قتل وجرح عدد من العسكريين السعوديين اليوم الجمعة، إثر قصف صاروخي استهدف تجمعاتهم في مجازة عسير.

وأفاد مصدر عسكري “المسيرة نت” أن صاروخية الجيش واللجان الشعبية استهدفت بصلية كاتيوشا تجمعا للجيش السعودي في مجازة عسير وحققت إصابات دقيقة ومباشرة.

وأكد المصدر سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش السعودي بينهم ضباط في الموقع المستهدف.

وفي مجازة عسير دمرت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بقذائف المدفعية معدل رشاش عيار 50 تابع لمرتزقة الجيش السعودي.

وكانت صاروخية الجيش واللجان أطلقت صلية من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات المرتزقة في معسكر ورقابة الزج وقعمة الشيخ بقطاع عسير وحققت إصابات مباشرة.

المصدر: المسيرة نت