واصل العدوان السعودي الأمريكي اليوم الجمعة، شن غاراته وقصفه على عدد المحافظات مخلفا شهداء وجرحى، وأضرارا مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

ففي صعدة استشهدت ثلاث نساء وجرحت رابعة من أسرة واحدة جراء قصف صاروخي للعدوان على منطقة مران في مديرية حيدان.

وفي صعدة أيضا شن طيران العدوان سلسلة غارات على مناطق متفرقة من المحافظة.. حيث شن 3 غارات على منطقة الجعملة بمديرية مجز وغارتين على منطقة آل الزماح بمديرية باقم، وشن غارة على مزرعة مواطن في مديرية باقم.

واستهدف العدو السعودي بقصف صاروخي ومدفعي مناطق متفرقة في مديريات الظاهر وشدا ورازح وباقم الحدوديات مخلفاَ دمارا وأضرار مادية في منازل المواطنين ومزارعهم.

المصدر: المسيرة نت