أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار خالد البطش أنه تقرر إطلاق اسم “جمعة انتفاضة الأقصى” على فعاليات الجمعة المقبلة بمخيمات العودة، داعيا “للمشاركة الحاشدة فيها”.

وحيا البطش في حديث له الجمعة “الشهداء الذين ارتقوا في المواجهات الأخيرة مع العدو الإسرائيلي ولأسرانا الأبطال عموما وللأخ خضر عدنان والأخ عمران الخطيب المضربين عن الطعام رفضا لتعسف السجان وغطرسة المحتل”، وشدد على “استمرار مسيرات العودة وكسر الحصار دون توقف أو تردد حتى تحقق أهدافها التي انطلقت من أجلها”، وأكد على “سلمية وشعبية المسيرات وأدواتها بكل أشكالها”.

ودعا البطش “الأشقاء العرب والمسلمين وأحرار العالم إلى رفع الحصار الإسرائيلي والعقوبات الظالمة عن قطاع غزة ودعم صمود أهلنا بالقدس والضفة الغربية والصامدين في أراضي الـ48″، واعتبر انه “من العار أن تحاصر غزة وهي في وسط أمة تملك المقدرات البشرية والاقتصادية ومن غير المقبول أن تعيش غزة في الظلام بينما يضيئ النفط العربي معظم عواصم الدنيا”.

المصدر: فلسطين اليوم