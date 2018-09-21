قال رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة أحمد بحر إن “المسيرات مستمرة ومتصاعدة بكافة الوسائل المتاحة حتى فك الحصار بشكل تام عن شعبنا في قطاع غزة”، وشدد على أن “شعبنا لن يصبر كثيرا وسيستخدم كل ما اتيح له من وسائل”.

واضاف بحر في حديث له الجمعة أن “وحدات مسيرات العودة والمشاركين فيها هم الممثل الشرعي لشعبنا وليس أي احد أخر وأن من يفرض على شعبنا العقوبات لا يمثله”، وثمن “الحراك الجماهيري الفعال والمستمر منذ 26 أسبوع متواصل”، ولافتا الى أن “استمرار تلك الفعاليات وتصاعدها يؤكد ايمان شعبنا بحقه في فك الحصار والعيش بحرية وكرامة”.

المصدر: فلسطين اليوم