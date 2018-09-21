كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، عن اجتماع ثلاثي مرتقب يجمعه مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف، والإيراني جواد ظريف، في نيويورك، لمناقشة الأزمة السورية.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده جاويش أوغلو، اليوم الجمعة، مع يلدز بولاك بيجل، وزيرة خارجية جمهورية سورينام (شمالي أمريكا الجنوبية)، التي يجري لها أوّل زيارة رسمية على مستوى وزير خارجية تركي.

وأوضح جاويش أوغلو، أن ما يجب القيام به بعد “اتفاق سوتشي”، هو تأسيس وقف كامل لإطلاق النار في سوريا، والتركيز على الحل السياسي فيها.

وأشار إلى أن حدود المنطقة منزوعة السلاح تم تحديدها في “اتفاق سوتشي” الذي توصل إليه الرئيسان، التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، حول حماية وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية.

وبيّن وزير الخارجية، أنّ فرقًا فنية من الجانبين التركي والروسي عقدت اجتماعات في أنقرة، منذ الأربعاء الماضي، وتوصلت إلى اتفاق اليوم.

ولفت إلى أن اجتماعه المرتقب مع نظيريه لافروف وظريف (لم يحدد موعده) سيكون من أجل بحث وقف إطلاق النار، والحل السياسي في سوريا.

المصدر: وكالة الاناضول