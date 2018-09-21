ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أكد “تمسك التحالف العربي (العدوان السعودي-الاميركي) بحماية المدنيين في اليمن حرصا على صفقة تسليح بمبلغ ملياري دولار مع السعودية والإمارات.

ونقلت الصحيفة في تقرير نشرته أمس عن وثيقة سرية مسربة ومسؤولين مطلعين على حيثيات الموضوع إشارتهم إلى أن بومبيو، في قراره التأكيد أمام الكونغرس بالتزام السعودية والإمارات، أكبر عضوين في التحالف (العدوان)، بحماية المدنيين أثناء عملياتهما القتالية في اليمن، أصغى إلى موقف مكتب الشؤون التشريعية في وزارته الذي أشار إلى أن عدم اعتراف بومبيو بجهود التحالف(العدوان) في هذا المجال قد ينسف الخطط الأمريكية لتصدير أكثر من 120 ألف صاروخ عالي الدقة إلى البلدين الخليجيين”.

وحث الخبراء في الوزارة بومبيو، حسب الصحيفة “على مواصلة الدعم العسكري للتحالف، بما فيه تسليم الأسلحة وتزويد مقاتلات التحالف بالوقود في الجو، دون تأكيد جهوده في المجال الإنساني “لأن ذلك يخدم مصالح الأمن القومي الأمريكية”.

المصدر: وول ستريت جورنال