وصل رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، اليوم الجمعة، إلى العاصمة الخرطوم، للاحتفال مع مجموعات المعارضة ببلاده، بمناسبة توقيعهم على اتفاقية السلام التي جرت مراسمها خلال الأسابيع الماضية، بالخرطوم والعاصمة أديس أبابا.

وقال وزير الخارجية السوداني، الدرديري محمد أحمد، اليوم، في تصريحات صحفية، إن” رئيس جنوب السودان، سلفاكير، وصل الخرطوم اليوم الجمعة للاحتفال بالتوقيع على اتفاقية إحياء السلام بجنوب السودان، كما يجري لقاء ودي مع الرئيس السوداني، عمر البشير”.

وأضاف الدرديري، بأنه على هامش الزيارة، سلفاكير سيلتقي مع مجموعات المعارضة الأخرى الموقعة على اتفاقية السلام،” وذلك بغرض التفكير بشكل العام بأنجع السبل لوضع اتفاقية السلام موضع التنفيذ، وكذلك النظر في إمكانية الاتفاق على حكومة الفترة الانتقالية التي ستدخل حيز التنفيذ خلال 8 أشهر، بالإضافة إلى، خلق أجواء ودية تساعد على تنفيذ الترتيبات الأمنية الخاصة بوقف إطلاق النار وتجاوز أية خروقات قد تحصل”.

المصدر: سبوتنيك