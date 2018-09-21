صرحت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الجمعة، بأن روسيا والصين تعتبران العقوبات الأميركية غير شرعية ودليلا على المنافسة غير النزيهة. وقالت عقب اجتماعها مع برلمانيين من الصين: “ناقشنا هذه القضية مع نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وتعتبر الصين العقوبات الانفرادية التي فرضتها الولايات المتحدة غير مشروعة، وهناك منافسة غير نزيهة وغير عادلة في الاقتصاد ، وفي مجالات أخرى”.

ولفتت ماتفيينكو إلى أن بكين ردت بشكل جدير على سياسة العقوبات الأميركية، مشيرة: “هذا هو انتهاك للقانون الدولي، والصين لن تغير موقفها أبداً بشأن الشراكة الاستراتيجية مع روسيا”.

كما ذكرت ماتفيينكو أن هماك تطابقاً في العديد من مواقف البلدين في الساحة الدولية، مؤكدة أن العقوبات الأميركية أحادية الجانب هي عبارة عن ظاهرة من التنافس السياسي والاقتصادي غير النزيه، وانتهاك لمبادئ منظمة التجارة العالمية ومعايير القانون الدولي.

هذا وكانت وزاره الخزانة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق، أنها فرضت عقوبات على قسم تدريب القوات والإمداد التابعة للمجلس العسكري المركزي الصيني وقائده لي شانفو.

المصدر: سبوتنيك