أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الاسلامية العميد “رمضان شريف” اقامة استعراض عسكري للقوات المسلحة الايرانية في بندر عباس جنوب البلاد، باستضافة الحرس الثوري.

واشار العميد رمضان شريف الى اظهار القدرات الرادعة للقوات المسلحة على جميع الاصعدة الدفاعية خلال الاستعراض العام للقوات الملسحة يوم 22 سبتمبر /ايلول تزامنا مع بدء اسبوع الدفاع المقدس، وقال “استنادا الى اوامر القائد العام للقوات المسلحة وابلاغ القيادة العامة للقوات المسلحة فان استعراض القوات المسلحة يوم 22 سبتمبر /ايلول يقام منذ عام 2016 في طهران تزامنا مع بندر عباس باستضافة احدى المؤسسات”.

وقال الناطق باسم الحرس الثوري “ان الاستعراض العسكري للقوات المسلحة سيبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم غد السبت في بندر عباس بمشاركة 600 قطعة بحرية متنوعة ما بين ثقيلة وخفيفة وطائرات القوة البحرية للجيش والحرس الثوري وكذلك قوى الامن الداخلي”.

واضاف “ان عشرات المقاتلات التابعة للقوة الجوية للجيش والحرس الثوري ستشارك كذلك في الاستعراض اضافة الى مشاركة 200 قطعة بحريه شعبية كمشاركة جماهيرية تعبوية نيابة عن آلاف القطع البحرية الشعبية الاُخرى”.

واكد العميد شريف ان المكتسبات والقدرات الدفاعية للقوات المسلحة سيتم استعراضها في اطار وحدات محمولة في الصنوف البحرية والبرية والجوية والدفاعية. واوضح ان هذا الاستعراض العسكري سيقام على شواطئ الخليج الفارسي وبالقرب من مضيق هرمز، سيظهر ان القوات المسلحه للجمهورية الاسلامية الايرانية جاهزة لتنفيذ ارادة القيادة والشعب الايراني للتصدي لاي تهديد معاد في هذه المنطقة الاستراتيجية.

المصدر: وكالة فارس