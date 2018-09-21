بحث رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، فاليري غيراسيموف، اليوم الجمعة، مع القائد العام لقوات الناتو، كيورتيس سكاباروتي، مسائل الأمن الدولي والتعاون بين روسيا والحلف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: ” جرت في، 21 أيلول/سبتمبر 2018، مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان العامة الروسية، النائب الأول لوزير الدفاع فاليري غيراسيموف، والقائد العام لقوات الناتو، الجنرال كيورتيس سكاباروتي”. وأضاف البيان: “تبادل الطرفان الآراء حول المسائل الملحة في جدول الأعمال الدولي والوضع الحالي للتفاعل بين روسيا والناتو على الخط العسكري”.

هذا وأعلنت روسيا في السنوات الأخيرة عن نشاط غير مسبوق للناتو بالقرب من حدودها الغربية. في حين يزيد الناتو من مبادراته ويطلق عليها “كبح جماح العدوان الروسي”. وأعربت موسكو أكثر من مرة عن قلقها من نشر قوات الحلف في أوروبا. وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق إن روسيا لا تشكل تهديدًا لأحد، ولكنها لن تتغاضى عن أي أعمال يمكن أن تشكل خطورة على مصالحها.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن نشاط الطيران العسكري للناتو في البلطيق أعلى بكثير من النشاط الروسي، كما أشار إلى أن الولايات المتحدة تنفق على الدفاع أكثر مما تنفقه جميع دول العالم مجتمعة.

المصدر: سبوتنيك