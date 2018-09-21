أكد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن الأجهزة المعنية في تركيا تعمل في الساحة مع روسيا لتنفيذ اتفاق إدلب. وقال كالين، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إن “الأجهزة المعنية تعمل في الساحة مع الجانب الروسي في إطار اتفاق إدلب”.

وأضاف كالين: “نواصل عملياتنا لتعزيز وتقوية نقاط المراقبة في إدلب، ولا ننوي زيادة عدد نقاط المراقبة”. كما دعا كالين المجتمع الدولي إلى “أن يساهم في العملية السياسية في سوريا”. وتابع كالين: “سنبدأ قريبا تنفيذ دوريات مشتركة مع الولايات المتحدة في منبج”، مؤكداً: “أولويتنا تطهير جميع المناطق السورية من الإرهاب بما فيها المناطق التي تقع تحت سيطرة وحدات حماية الشعب”.

وتجدر الإشارة إلى أن محافظة إدلب كانت الوجهة الأساسية لجميع الفصائل المسلحة التي رفضت الدخول في عملية المصالحة التي شهدتها المحافظات السورية بالتزامن مع العمليات العسكرية للجيش السوري.

المصدر: سبوتنيك