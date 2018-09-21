رحب المجلس السياسي الأعلى بتصريح رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، الأربعاء الماضي والذي أعرب فيه عن حرصه على وحدة الأمة الإسلامية، وأن بلاده على استعداد للعب دور إيجابي، إذا طٌلب منها لإنهاء الحرب في اليمن.

وأكد مصدر في المجلس السياسي الأعلى في بيان أن اليمن بلد محب للسلام ويتوق إليه.. لافتا إلى أن الحرب فرضت على اليمن من قبل دول العدوان بقيادة السعودية والإمارات منذ 26 مارس 2015م.

وقال المصدر” الجمهورية اليمنية تعاملت بمرونة وإيجابية مع كل المساعي السلمية ومفاوضات السلام السابقة التي رعتها الأمم المتحدة، لكن تعنت تحالف العدوان هو من يضع العراقيل أمام الوصول لأي حل سلمي وأخرها عرقلة سفر الوفد الوطني للمشاورات إلى جنيف”.

وأكد المصدر استعداد اليمن تقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات لأي دور سياسي ودبلوماسي وأي جهود أو مساعي سلام جادة يمكن لجمهورية باكستان الإسلامية أن تقوم بها، لإنهاء العدوان الغاشم على اليمن وذلك لما لها من مكانة وثقل في العالم الإسلامي ولما تحظى به من احترام وتقدير كبيرين من قبل الشعب اليمني.

المصدر: المسيرة نت