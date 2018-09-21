فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الجمعة في 21-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الخاضع لسيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، نقلت خلالها عدداً من مسؤولي داعش إلى جهة مجهولة.

ـ قتل 4 مسلحين من “قسد” إثر هجوم مسلحين من داعش على إحدى نقاطهم قرب بلدة غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ قُتِل 3 مسلحين من “قسد” إثر الاشتباكات مع مسلحي داعش في قرية الطيانة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخص برصاص مسلحي “قسد” لدى اقتحامهم قرية الخالدية قرب مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، بهدف اعتقالهم عدد من الأشخاص في القرية، لأسباب مجهولة.

ـ قَتل مسلحون مجهولون مسلحاً من “قسد” وعلّقوا جثته على السور الاثري في مدينة الرقة.

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” إثر انفجار لغم به، زرعه مسلحون مجهولون في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” بصفوفها، كما اعتقلت 3 اشخاص قرب دوار الصوامع بمدينة الرقة، بتهمة اطلاقهم النار على أحد مقراتها.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل شخص وأصيب آخر، إثر دهسهم بسيارة تابعة لمسلحي “قسد” في منطقة تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ـ أصيب طفل إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركي النار على قرية كرك على الحدود السورية _التركية شمال شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، يوم أمس.

ـ قُتِل مسلح من “قسد” على أيدي أحد مسلحي داعش في حي العزيزية بمدينة الحسكة.

حلب وريفها:

ـ قُتل 3 مسلَّحين من “فرقة السلطان مراد _الجيش الحر” المدعومة تركياً، إثر إطلاق النار على سيارة كانت تقلّهم، من قبل مسلَّحي خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية”، على الطريق الواصل بين منطقتي راجو ومعبطلي شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ـ أصيب عددٌ من مسلحي “لواء السلطان محمد الفاتح _الجيش الحر” المدعوم تركياً، جراء انفجار لغم بهم زرعه مسلحون مجهولون، في قرية راعل شمال شرق مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على مبنى “المحكمة” التابع لـ”قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

ادلب وريفها:

ـ قتل أحد المسؤولين العسكريين في “الجبهة الوطنية للتحرير” المدعو “يوسف حوران” والملقب “أبو سامي” جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارته في مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قتل أحد مسلحي “الجبهة الوطنية للتحرير” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في محيط قرية بداما بريف ادلب الجنوبي الغربي.

ـ قتل أحد مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قتل شخص إثر الاشتباكات بين عائلتي شرتح والكامل في قرية حاس بريف ادلب الجنوبي.

– اختطف مسلحون مجهولون شخصاً في مدينة خان شيخون بريف ادلب الجنوبي.

ـ عثر على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين بعد اختطافه ليلة أمس في قرية نحليا بريف إدلب الجنوبي.

ـ أصيب 140 شخصاً من قاطني المخيمات في ريف إدلب الشمالي بسوء تغذية، بسبب نقص المساعدات الغذائية والطبية والاغاثية.

ـ قال “المرصد السوري المعارض” إن “تنظيم حراس الدين” المقرب من “تنظيم القاعدة” يسعى إلى السيطرة على معسكر سابق كان لـ”هيئة تحرير الشام” في المنطقة الواقعة بين قريتي معرشورين و معرشمشة جنوب شرق معرة النعمان في ريف ادلب الجنوبي وسط توتر كبير في المنطقة، بسبب رفض الأهالي لهذه الخطوة.

المصدر: الاعلام الحربي