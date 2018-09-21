اعتبرت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي الجمعة أن رد الاتحاد الأوروبي على خطتها المتعلقة ببريكست “غير مقبول” وأقرت بأن المباحثات وصلت إلى “طريق مسدود”.

وقالت ماي في بيان متلفز من مقر الحكومة في داوننغ ستريت “ليس مقبولا أن يتم ببساطة رفض مقترح الطرف الآخر من دون شرح مفصل ومقترحات مقابلة نحتاج الآن لأن نسمع من الاتحاد الأوروبي ما هي المسائل الحقيقية وما هو البديل الذي يقترحونه حتى نتمكن من مناقشتها”، وأضافت “حتى نحصل على ذلك. لا يمكننا تحقيق تقدم”.

ورفض القادة الأوروبيون مقترحات ماي خلال قمة في سالزبورغ الخميس بشأن مستقبل العلاقات الاقتصادية البريطانية مع الاتحاد الأوروبي على أساس التبادل الحر للبضائع فقط.

ويشترط الاتحاد الاوروبي عقد قمة خاصة مقترحة في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بتحقيق تقدم فعلي خلال اجتماع في تشرين الأول/أكتوبر.

وقالت ماي الجمعة إن بريطانيا ستعد خطة بديلة حول مسألة الحدود الايرلندية الشائكة “تحفظ كرامة المملكة المتحدة”.

وأضافت “في هذه الأثناء علينا وسنواصل العمل على إعداد أنفسنا (لاحتمال) عدم التوصل إلى اتفاق”.

سجل الجنيه الاسترليني الجمعة بعد تصريحات ماي مزيدا من التراجع أمام الدولار واليورو.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية