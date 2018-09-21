أكد رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، أن المشاركة الكبيرة للجماهير الفلسطينية في مسيرة العودة وكسر الحصار تثبت أن من يراهن على نجاح شعبنا في تحقيق أماله سيكسب ومن يراهن على ضعفه فهو واهم.

وأوضح السنوار أثناء مشاركته في جمعة كسر الحصار في مخيم ملكة شرق مدينة غزة، أن قادة الشعب الفلسطيني تثق بشعبنا وبقدراته على تحقيق أهداف مسيرة العودة وكسر الحصار وتحرير أرضنا المحتلة من الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ابداعات شعبنا خلال مسيرات العودة ستتواصل حتى تحقيق كامل الأهداف.

وقال السنوار: “إن من يراهن على عامل الوقت لإضعاف مسيرة العودة وكسر الحصار أو اضعاف عزيمة أبناء شعبنا فهو واهم، ومن يراهن على التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي فهو واهم وخاسر”، مشددا أن الانتصار سيكون من خلال المراهنة على شعبنا الذي يُقدم التضحيات والبطولات في مسيرات العودة وغيرها من مواضع الاشتباك.

وانطلقت مسيرات العودة وكسر الحصار في الثلاثين من مارس الماضي تأكيداً على حق شعبنا في العودة إلى أراضيه المحتلة عام 48 وتأكيداً على حق شعبنا في قطاع غزة بالحرية ورفع الحصار المستمر منذ 12 عاماً.

واستشهد في مسيرات العودة نحو 183 مواطناً وأصيب أكثر من 20 ألفاً بجراح مختلفة.

المصدر: فلسطين اليوم