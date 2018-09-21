الجماهير الفلسطينية تشعل إطارات السيارات المطاطية قرب السياج شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 21 2018 - 17:50
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عشرات آلاف الفلسطينيين يشاركون في فعاليات مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة واستمرار إطلاق البالونات الحارقة
مراسل المنار: 15 إصابة بالرصاص الحي والعديد من حالات الاختناق خلال مسيرات العودة على الحدود الشرقية لقطاع غزة
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الرئيس اليمني مهدي المشاط: ندعو المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه جرائم وانتهاكات تحالف العدوان في اليمن
صعدة: استشهاد 3 نساء وجرح رابعة من اسرة واحدة جراء قصف صاروخي لقوى العدوان على منطقة مران في مديرية حيدان
الكرملين: الرئيس بوتين لن يستقبل قائد سلاح الجو الاسرائيلي الذي يزور موسكو على رأس وفد عسكري
الخارجية الروسية: التهديد العلني لأميركا بتنفيذ عملية واسعة النطاق ضد سوريا يعرقل التسوية السياسية
لافروف: نصر على ان النشاط الاميركي شرق الفرات يجب ان يتوقف وهذا ما نبلغه للاميركيين والامم المتحدة
لافروف: جميع ارهابيي جبهة النصرة يجب ان ينسحبوا من المنطقة المنزوعة السلاح في إدلب قبل منتصف الشهر المقبل
المتحدث باسم الرئاسة التركية: ننسق مع روسيا لاقامة منطقة منزوعة السلاح في إدلب واخراج الارهابيين منها
الرئاسة التركية: لن نسمح بعرقلة تنفيذ اتفاق إدلب واتفقنا مع روسيا على نشر 12 نقطة تفتيش في إدلب بالتعاون المشترك
وكالة انباء الاناضول: اعتقال 85 عسكريا لصلتهم بالانقلاب في تركيا في تموز 2016
واشنطن تفرض عقوبات ضد هيئة تطوير المعدات في وزارة الدفاع الصينية لشرائها مقاتلات وصواريخ روسية
بكين تدعو واشنطن للتراجع عن العقوبات على الجيش الصيني أو "تتحمل العواقب"
الخارجية الصينية: العقوبات الاميركية ضد بكين على خلفية التعاون مع موسكو انتهاك صارخ لمبادئ العلاقات الدولية
نائب وزير الخارجية الروسي: واشنطن تهدد الاستقرار العالمي بعقوباتها على الصين ومن الغباء اللعب بالنار
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تنزانيا: ارتفاع حصيلة غرق العبارة في بحيرة فيكتوريا الى 79 قتيلا
الجماهير الفلسطينية تشعل إطارات السيارات المطاطية قرب السياج شرق قطاع غزة
منذ 1 ساعة
21 September، 2018
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