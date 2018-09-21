علق خطيب جمعة طهران المؤقت حجة الاسلام “سيد محمد حسن ابو ترابي فرد” ، على قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، انه اذا لم يتم مواجهة الثورة الاسلامية والاسلام فانه سيفقد الشرق الاوسط، مخاطبا إياه : يا ترامب ببساطة لقد أفلت الشرق الاوسط من راحة يدك .

واضاف خطيب جمعة طهران ان نتنياهو قال بانه اذا تم التراجع امام هذه الموجة القوية، فان على كيان الاحتلال الصهيوني الوداع، نتنياهو انت واجهزة مخابراتك تعرفون جيدا انه حان الوقت للوداع، وما هي القدرات التي تمتلكها مقاومة حزب الله وسكان غزة.

المصدر: وكالة مهر الايرانية