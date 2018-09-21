دير الزور وريفها:

ـ نفذت قوات “التحالف الدولي” عملية إنزال جوي عند أطراف قرية المراشدة الواقعة في الجيب الخاضع لسيطرة داعش بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، نقلت خلالها عدداً من مسؤولي داعش إلى جهة مجهولة.

الرقة وريفها:

ـ قُتل شخص برصاص مسلحي “قسد” لدى اقتحامهم قرية الخالدية قرب مدينة تل ابيض بريف الرقة الشمالي، بهدف اعتقالهم عدد من الأشخاص في القرية، لأسباب مجهولة.

ـ قَتل مسلحون مجهولون مسلحاً من “قسد” وعلّقوا جثته على السور الاثري في مدينة الرقة.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” 3 اشخاص قرب دوار الصوامع بمدينة الرقة، بتهمة اطلاقهم النار على أحد مقراتها.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل شخص وأصيب آخر، إثر دهسهم بسيارة تابعة لمسلحي “قسد” في منطقة تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

ـ أصيب طفل إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركي النار على قرية كرك على الحدود السورية _التركية شمال شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة الشمالي الشرقي، يوم أمس.

حلب وريفها:

ـ قُتل 3 مسلَّحين من “فرقة السلطان مراد _الجيش الحر” المدعومة تركياً، إثر إطلاق النار على سيارة كانت تقلّهم، من قبل مسلَّحي خلايا تابعة لـ “الوحدات الكردية”، على الطريق الواصل بين منطقتي راجو ومعبطلي شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

ادلب وريفها:

ـ قتل أحد مسلَّحي “هيئة تحرير الشام” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في مدينة سرمين بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قتل شخص إثر الاشتباكات المستمرة بين عائلتي شرتح والكامل في قرية حاس بريف ادلب الجنوبي.

ـ عثر على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين بعد اختطافه ليلة أمس في قرية نحليا بريف إدلب الجنوبي.

ـ أصيب 140 شخصاً من قاطني المخيمات في ريف إدلب الشمالي بسوء تغذية، بسبب نقص المساعدات الغذائية والطبية والاغاثية.

المصدر: الاعلام الحربي