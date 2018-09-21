استهدف سلاح الجو اليمني المسير اليوم الجمعة، في عملية مشتركة مع القوة البحرية بسلسلة غارات معسكرا للعدوان ومرتزقته في الساحل الغربي.

وذكر مصدر عسكري ان الطيران المسير نفذ هجوماً جوياً بطائرة “قاصف1” بالتعاون مع القوة البحرية استهدف معسكرا مستحدثا للغزاة في جزيرة السوابع اليمنية بالساحل الغربي.

وأكد المصدر أن الهجوم الجوي للطيران المسير حقق إصابات دقيقة ومباشرة في المعسكر المستهدف.

يذكر أن سلاح الجو المسير شن يوم الجمعة الماضي هجوما استهداف مقراً لقيادة الغزاة الإماراتيين في الساحل الغربي وكبدهم خسائر فادحة.

المصدر: المسيرة نت