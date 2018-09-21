أعلنت السلطات المصرية ضبط 890 قطعة أثرية بحوزة مواطن، وسط البلاد، بقصد الاتجار.

ووفق وكالة الأنباء المصرية الرسمية، فإن «الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار تمكنت من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا (وسط) بحوزته عدد كبير من القطع الأثرية بمسكنه بقصد الاتجار». وأشارت إلى أنه «عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مسكن المتهم وضبطه وبحوزته 890 قطعة أثرية تشمل عددا من التماثيل والعملات المعدنية والتمائم مختلفة الأشكال والأحجام» .

وأوضحت أنه «بعرض المضبوطات على لجنة من مديرية آثار المنطقة أفادت بأثريتها، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة».

وفي أغسطس / آب 2017، أعلنت مصر بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخرا، فقدان 32 ألفا و638 قطعة أثرية على مدار أكثر من 50 عاما مضت، وفق وزارة الآثار المصرية.

المصدر: وكالة الاناضول