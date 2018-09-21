أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الاتفاق على إنشاء منطقة منزوعة السلاح في إدلب، الذي توصلت إليه روسيا وتركيا هو “خطوة مرحلية”. وقال لافروف، في مؤتمر صحفي في سارايفو، “فيما يخص الاتفاق الروسي – التركي حول إدلب، فهو موجه قبل كل شيء لاجتثاث التهديد الإرهابي. وهو من دون شك خطوة مرحلية لأنه يتم انشاء منظمة منزوعة السلاح فقط لاغير”. وأضاف لافروف “بحلول منتصف تشرين الأول/اكتوبر يتوجب على جميع عناصر “جبهة النصرة” الخروج من المنطقة منزوعة السلاح [في ادلب] وسحب جميع الاسلحة الثقيلة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية