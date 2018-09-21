أعلنت وزارة الخارجية الروسية الجمعة، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، ناقش مع المبعوث الخاص لوزارة الخارجية النرويجية لشؤون سوريا والعراق كنوت ايليف لاين، الأزمة في سوريا والوضع في العراق. وأضا الخارجية،في بيان، أنه “خلال النقاش، جرى تبادل الآراء حول تطور الوضع في سوريا، وجرت مناقشة آفاق تعزيز التسوية السياسية واستقرار الوضع في العراق”. كما أشار البيان، إلى أن الطرفين ناقشا المسائل ذات الاهتمام المشترك الأخرى.

هذا وقرر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، خلال اجتماعهما في سوتشي الاثنين الماضي، إنشاء منطقة فاصلة بطول خط التماس بين المعارضة المسلحة والقوات الحكومية بحلول الـ 15 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر من العام الجاري، بعمق 15-20 كيلومترا، مع انسحاب المسلحين من هناك، بمن فيهم مسلحي “جبهة النصرة”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية