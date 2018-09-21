وصف الناطق باسم الخارجية بهرام قاسمي ما يتم تداوله بشأن تقديم طلب من ايران للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه “ضجة اعلامية بحتة لها اهدافها الواضحة”، مؤكدا بذلك أن الجمهورية الإسلامية الايرانية لم تتقدم بتاتاً باي طلب للقاء ترامب. وفند بهرام قاسمي، في حديث لمراسل “ارنا” ما نقلته احدى الوكالات عن نيكي هيلي ممثلة اميركا في الأمم المتحدة في هذا المجال، واصفاً “تقديم طلب من جانب ايران للقاء الرئيس الاميركي على هامش اجتماع الجمعية العام للأمم المتحدة بأنه مضحك ويهدف الى اثارة الأجواء”. واوضح قاسمي أن مثل هذه المزاعم “ماهي إلا قلب للحقائق” وأن هذه الاساليب “باتت معروفة لنا”، مؤكداً بذلك أن “أرشيفنا ملئ بمثل هذه الاخبار الزائفة”.

المصدر: وكالة ارنا للأنباء