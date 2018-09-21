كشف وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، عن خطة تهدف لتنظيم إنتاج مواد بناء في سوريا، التي دمرت بنيتها التحتية بشكل شبه كامل بسبب الازمة السورية.

وقال الوزير،: “إننا نتعاون مع سوريا منذ فترة طويلة فيما يتعلق بتوريد تقنيات البناء ومد الطرق، وما سيتم توريده إلى هذا البلد قريبا هو مواد بناء، كما سيتم تنظيم إنتاج مواد البناء هناك لاستخدامها في السوق المحلية لأجل إعادة الإعمار”.

وتختلف التقديرات بشأن كلفة إعادة إعمار سوريا، وقدر الرئيس السوري بشار الأسد، خلال لقاء مع برلمانيين روس في أبريل/نيسان الماضي، حجم الأموال اللازمة لإعادة إعمار البنى التحتية في بلاده بنحو 400 مليار دولار، مشيرا إلى أن العملية ستستغرق 10 – 15 عاما.

بينما توقع المبعوث الأممي إلى سوريان ستيفان دي ميستورا، أن تبلغ تكلفة عملية الإعمار 250 مليار دولار على أقل تقدير.

المصدر: روسيا اليوم