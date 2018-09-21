صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“بتاريخ 7/09/2018 وفي محلة خلدة أقدم مجهولان على متن دراجة آلية على سرقة جيب نوع هوندا CRV شمباني، وفرا الى جهة مجهولة.

بتاريخ 14/09/2018 وفي محلة المنصورية أمام افران MOULIN D’OR، أقدم مجهولان يستقلان دراجة آلية صغيرة الحجم على سرقة سيارة نوع هوندا CRV لون جردوني، وفرا الى جهة مجهولة.

على أثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية فتمكنت بأقل من 48 ساعة من حصول السرقة الثانية، من تحديد هوية الفاعلين، وهما:

– ع. ج. ( مواليد عام 1992، لبناني)

– س. س. ( مواليد عام 1986، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق بجرم سرقة السيارات وتعاطي المخدرات ومقاومة رجال السلطة.

بتاريخ 16/09/2018 وبعد عمليات رصد ومراقبة دقيقة أوقفت قوة خاصة من الشعبة الأول في محلة خلدة.

بالتحقيق، معه إعترف بتنفيذ العمليتين المذكورتين بالاشتراك مع الثاني، كما اعترف بتعاطي المخدرات.

بتاريخ 18/09/2018، أوقفت قوة أخرى من الشعبة الثاني في محلة حي السلم وضبطت بحوزته مبلغ 1300 $ مزيفة.

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وأنه كان يقوم بنقل السيارات المسروقة الى بريتال وبيعها لقاء مبلغ 1000$ للمدعو: م. ط. وكان يتقاسمها مع الموقوف الاول، كما اعترف بنقل جيب تاهو مسروق من دوحة عرمون الى بريتال، إضافة لتعاطيه المخدرات.

أودعا القضاء المختص بناء على إشارته.

المصدر: الوكالة الوطنية