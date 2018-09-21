أعلن السفير الأميركي لدى روسيا جون هانتسمان الجمعة أن هناك لقاء محتمل بين مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون بسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشوف. وقال السفير الأميركي، خلال مؤتمر الاستثمار “امشام”، “كما تبين من الأشهر القليلة الماضية، زادت اتصالاتنا. إنها ليست مثالية، لكننا ندعم وتيرتها. عقد رؤساءنا اجتماعاً، وفتحنا قناة اتصال بين مستشارينا للأمن القومي – التقوا بالفعل وسيجتمعون قريباً مرة أخرى”. كما أشار السفير الأميركي، إلى أن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، وصل مؤخراً إلى موسكو، فضلاً عن زيارة وفود برلمانية سابقة إلى العاصمة الروسية.

هذا وعُقِد لقاء بين سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ومستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي جون بولتون، في آب/أغسطس في جنيف، حيث تمت مناقشة عدد من القضايا الرئيسية في جدول الأعمال الدولي، فضلا عن آفاق التعاون الروسي الأميركي في مجال الأمن.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية