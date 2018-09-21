أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن واشنطن تهز الاستقرار العالمي عن طريق تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية، مشيرا إلى أن “اللعب بالنار يمكن أن يصبح خطيراً”. وقال ريابكوف، ردا على العقوبات الأميركية الجديدة ضد روسيا، “ننصح مشغلي آلة العقوبات في واشنطن التعرف على الأقل بشكل سطحي على تاريخنا من أجل التوقف عن العبث. سيكون من الجيد بالنسبة لهم أيضاً أن يتذكروا مفهوم الاستقرار العالمي ، الذين يهزوه بدون تفكير عبر تصعيد التوتر في العلاقات الروسية الأمريكية”، مضيفاً أن “اللعب بالنار أمر غبي ، لأنه يمكن أن يصبح خطيراً”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية