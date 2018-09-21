وعثر على بقايا الزاحف المعروف باسم Mukawaryu، في رواسب بحرية تعود إلى أواخر العصر الطباشيري، وبلغ عمرها 72 مليون عام.

وتم التعرف على الهيكل العظمي، الذي يبلغ طوله حوالي 8 أمتار، على أنه ديناصور شبيه بالبط، وازدهر هذا النوع العاشب في أوراسيا وأمريكا الشمالية والجنوبية والقارة القطبية الجنوبية، بين 100 مليون إلى 66 مليون سنة مضت.

واكتشف فريق البحث من متحف جامعة هوكايدو ومتحف Hobetsu، الهيكل العظمي في جزيرة هوكايدو الواقعة أقصى شمال اليابان. وكشف عنه لأول مرة في عام 2017، بصورة هيكل عظمي شبه كامل، حيث يحتوي على أكثر من 50% من العظام. والآن، تم تحديد ما يقدر بنحو 60% من العظام، وكذلك 80% من الهيكل العظمي بأكمله.

وعلى الرغم من أن الهيكل المكتشف هو الأكثر اكتمالا في اليابان، إلا أنه ليس الأكثر اكتمالا في العالم، حيث تم تحديد 90% من عظامه، والآن، تم تجميع كمية كبيرة من عظام الجمجمة بالإضافة إلى عظام الكتف والورك والأطراف الخلفية والعمود الفقري.

ويعتقد أن حجم هذه الديناصورات تراوح من 3 إلى 20 مترا، وتطورت لديها مناقير بلا أسنان، ومئات الأسنان داخل فكيها لطحن النباتات.

وتجدر الإشارة إلى اكتشاف هياكل عظمية كاملة من قبل، ولكن من النادر جدا أن يتم اكتشاف هيكل كامل لديناصور أرضي في طبقة بحرية.

المصدر: ديلي ميل