أبرز التطورات على الساحة السورية: 21_9_2018

دير الزور وريفها:

ـ قتل 4 مسلحين من “قسد” إثر هجوم مسلحين من داعش على إحدى نقاطهم قرب بلدة غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ قتل أحد مسلحي “قسد” إثر انفجار لغم به، زرعه مسلحون مجهولون في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص في مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي، لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري” بصفوفها.

حلب وريفها:

ـ أصيب عددٌ من مسلحي “لواء السلطان محمد الفاتح _الجيش الحر” المدعوم تركياً، جراء انفجار لغم بهم زرعه مسلحون مجهولون، في قرية راعل شمال شرق مدينة مارع بريف حلب الشمالي.

ـ انفجرت دراجة نارية مفخخة في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، يوم أمس، دون ورود معلومات عن إصابات.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على مبنى “المحكمة” التابع لـ”قسد” في مدينة منبج بريف حلب الشمالي الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: التطورات السورية