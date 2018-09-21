قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ثلاثة آخرون بجروح الخميس بعملية إطلاق نار جديدة في الولايات المتحدة، نفذتها امرأة شابة أقدمت لاحقا على الانتحار، من دون أن تعرف دوافعها.

وقال مسؤول الشرطة جيفري غالر في مؤتمر صحافي “لدينا ثلاثة جرحى،وثلاثة قتلى،اثنان منهم توفيا في مكان (إطلاق النار) وآخر في المستشفى، كما توفيت مطلقة الرصاص في المستشفى،وهي امرأة تصرفت بمفردها وتبلغ من العمر 26 عاما”.

وبحسب دراسة أعدها الي”إف بي آي” وتشمل 160 عملية إطلاق نار بين عامي 2000 و2013، فإن أقل من 5% من مطلقي النار هم من النساء.

وقد عرفت الشرطة عن مطلقة النار على أنها سنوتشيا موسيلي وهي من سكان بالتيمور.

وفي كل سنة، يقتل أكثر من ثلاثين ألف شخص بالأسلحة النارية في الولايات المتحدة، وفق جمعية “إيفريتاون فور غان سيفتي”.

المصدر: الوكالة الفرنسية